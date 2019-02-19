شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خالد توحيد رئيس قناة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفي الكاتب الصحفي خالد توحيد، رئيس قناة «الأهلي» بعد تعرضه لوعكة صحية.
كان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، زار «توحيد» في المستشفى لاطمئنان على حالته الصحية بعد دخوله غرفة العناية المركزة.
الكاتب الصحفي تعرض لوعكة صحية طارئة أثناء تواجده في مقر النادي، الاثنين، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي.
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