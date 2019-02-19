شكرا لقرائتكم خبر عن رصد أكبر بدر عملاق بسماء مصر اليوم فى منظر بديع يُرى بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء مصر والمنطقة العربية مساء اليوم الثلاثاء 14 جمادى الآخر 19 فبراير الجارى ثانى بدر عملاق من ثلاثة، والأكبر هذه السنة وهى فرصة مناسبة للتصوير الفوتوغرافى.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن مصطلح "القمر العملاق" يطلق على القمر المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية "قمر الحضيض" ويقصد به وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض.

وسوف يظهر البدر العملاق من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس الأربعاء وسيكون حجمة الظاهري أكبر بحوالي 14 % واكثر اضاءة بحوالي 30 % مقارنة بأصغر قمر بدر سيحدث هذه السنه فى الرابع عشر من سبتمبر المقبل .