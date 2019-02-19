شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. التعليم: 430 ألف شخص تقدموا لمسابقة المعلمين المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن: وزارة التضامن:

وزارة التربية والتعليم: وزارة التربية والتعليم:



وزارة الصحة: وزارة الصحة: وزارة الإسكان: وزارة الإسكان:



وزارة الزراعة: وزارة النقل: وزارة الزراعة: وزارة النقل: وزارة القوى العاملة : وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: وزارة القوى العاملة : وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

وزارة السياحة : وزارة السياحة : إضافة تعليق



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