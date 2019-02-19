مصدر: العثور على قنبلة بدائية في شقة إرهابي الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ فتحي سليمان ومحمود الشوربجي:

أفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن قوات الأمن عثرت على عبوة ناسفة بالشقة التي كان يقيم بها الإرهابي "الحسن عبد الله" الذي فجر قنبلة أثناء مطارته من قبل قوات الأمن.

وأضاف المصدر ، أن قوات الأمن قامت بإخلاء موقع الحادث والمباني المجاور خشية أنفجار أي جسم غريب، فيما قام رجال الحماية المدنية بمسح مسرح الجريمة والعمل على إبطال العبوة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.