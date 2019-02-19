محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الحادث الإرهابي، الذي وقع مساء الاثنين، في حارة الدرديري في القاهرة.
وأكد في بيان له، أن الإسلام بريء من كل هذه الأعمال الإجرامية، وأن من يقدم على سفك دماء الأبرياء بتفجير نفسه منتحرًا يعجل بنفسه إلى غضب الله عز وجل، وأن سفك دماء الأبرياء وترويع الآمنين من أكبر الكبائر، مثمنًا يقظة رجال الأمن في سرعة وصولهم إلى الإرهابيين المخربين، محتسبًا شهداءهم عند الله تعالى، سائلًا الله عز وجل لهم واسع الرحمة والمغفرة ولأسرهم الصبر والسلوان وخالص العزاء، داعيا الله عز وجل أن يمن على للمصابين بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف يدين حادث الدرب الأحمر الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.