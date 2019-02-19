محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إنه لا توجد أي نية لتأجيل الدراسة بالكليات الواقعة بمنطقة الحسين "فرع الدراسة"، عقب الحادث الإرهابي أمس الاثنين.
وأضاف رئيس جامعة الأزهر، في بيان له، إن الدراسة مستمرة بكليات فرع الدراسة، ولا توجد أي نية لتأجيلها.
ويضم فرع جامعة الأزهر بالدراسة ثلاث كليات للبنين هي "أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون".
وتفقد رئيس جامعة الأزهر ووزيرة الصحة ومحافظ القاهرة، مستشفى الحسين، صباح الثلاثاء، للاطمئنان على مصابي حادث الدرب الأحمر، الذي وقع مساء أمس الاثنين، وأسفر عن استشهاد فردي شرطة، وإصابة آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة الأزهر: الدراسة بالكليات الواقعة في نطاق حادث الدرب الأحمر مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.