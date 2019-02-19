مصر | عاجل.. مصادر أمنية تكشف تفاصيل جديدة عن منفذ حادث الدرب الأحمر الإرهابي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصادر أمنية تكشف تفاصيل جديدة عن منفذ حادث الدرب الأحمر الإرهابي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر أمنية إن منفذ التفجير الإرهابي في منطقة الدرب الأحمر يدعى الحسن عبدالله، 37 عامًا، سبق احتجازه قبل 3 أشهر للاشتباه في جريمة قتل.

وأكدت المصادر، في تصريحات صحفية، أن والده طبيب أطفال مقيم في الولايات المتحدة، وتقيم أسرته في حي مصر الجديدة، فيما يقيم هو بمفرده في حي الجمالية وسط القاهرة.