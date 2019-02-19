مصر | عاجل.. العثور على قنبلة معدة للتفجير بمنزل إرهابي الدرب الأحمر وإخلاء العقار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العثور على قنبلة معدة للتفجير بمنزل إرهابي الدرب الأحمر وإخلاء العقار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية، منذ قليل، على قنبلة بعداد زمني "تايمر" داخل شقة الإرهابى القتيل الحسن عبد الله، الذى فجر نفسه مساء أمس الاثنين بالدرب الأحمر، وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء العقار، واستدعاء خبراء المفرقعات للتعامل مع الموقف.

وأكتشفت الأجهزة الامنية أن الارهابي زود القنبلة عداد تنازلى "تايمر" ، وان العبوة معدة لتفجير المنزل بالكامل، لذلك تم إخلاء العمارة بالكامل.

والحسن عبد الله مرتكب حادث الدرب الأحمر بمنطقة الحسين، يبلغ من العمر 37 عاماً.

وكشف الحادث عن يقظة الأجهزة الأمنية، بعدما نجح ضباط الأمن الوطنى فى رصد وتتبع أحد العناصر الإرهابية المتهم بإلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وعقب محاصرة قوات الأمن، للعنصر الإرهابى بالدرب الأحمر، قام بتفجير نفسه بعبوة ناسفة، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام.