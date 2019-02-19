انت الان تتابع رواتب تصل لـ5000 جنيه.. ملتقى توظيفي لـ«المحافظين» غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس حزب المحافظين

ينظم حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، غدا الثلاثاء، الملتقى التوظيفي الأسبوعي له في مقر الحزب الرئيسي بميدان طلعت حرب. وقال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، إن الملتقي يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب للمساهمة في حل أزمة البطالة، لافتًا إلى أن الملتقي سيوفر 600 وظيفة للشباب فى مختلف القطاعات منها «البنكية، والمطاعم، والأمن والحراسة، والأدوية، والصيدليات، والتشيد والبناء، والسيارات، والاتصالات، والغذاء، وغيرها من القطاعات المختلفة» برواتب من 1500 جنيه إلى 5000 جنيه.

وأضاف خليفة، فى تصريح لـ«التحرير» أن الملتقى التوظيفي يتم تنظيمه بشكل دوري كل يوم ثلاثاء، بمشاركة عدد من الشركات، وذلك تسهيلاً للشباب للبحث عن فرص عمل مناسبة لهم، ومساهمة من حزب المحافظين للقضاء على البطالة، لافتًا أنه سيبدأ من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة التاسعة مساء. (إقرأ ايضا: «المحافظين»