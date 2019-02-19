انت الان تتابع بينهم أطباء.. 430 ألفا تقدموا لـ«مسابقة التعليم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لشئون المعلمين، إنه تقدم نحو 430 ألف متقدم في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين منذ فتح باب التقدم. وأضاف عمر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في الوزارة لإعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، أن الوزارة طلبت بعض الطلبات من المتقدمين لمحاولة تحقيق المساواة بين المتقدمين، موجها الشكر للعاملين في المديريات والوزارة في مسابقة العقود المؤقتة. وأوضح أنه تم حصر المعلمين التي تحتاجها الوزارة لسد العجز، واستمر هذا العمل نحو سبعة أشهر.

ولقت إلى أنه بعد الحصر المبدئي تبين وجود عجز نحو 98 ألفا وبعد تطبيق قواعد تدارك العجز وصل إلى 68 ألف معلم.وأشار إلى أن محافظات الدلتا في مسابقة العقود المؤقتة شهدت إقبالا كبيرًا من المتقدمين، وشهدت الدقهلية أكبر المحافظات المتقدمة للمسابقة ثم المنوفية ثم الغربية ثم البحيرة والمنيا وباقي المخافظات.وقال