شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يدين حادث الدرب الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية التي نفذها انتحاري بالقرب من الجامع الأزهر بعد محاولة فاشلة لزرع عبوة ناسفة، حيث رصدته قوات الأمن، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وأكد المفتي، في بيان، مساء الاثنين، أن «جماعات التطرف والإرهاب يقلقها ما وصلت إليه البلاد من استقرار، ويسعون بشتى الطرق لزعزعة الأمن في نفوس المصريين، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل كيدهم في نحورهم، ويردهم مخزيين».

وأضاف: «على الشعب المصري أن يقفوا سويًا ضد أعداء الوطن، وأن يتعاونوا مع رجال الأمن من أجل صد عدوانهم الغادر لنكون جميعًا درع أمان لمصرنا الغالية».

وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا والمصابين، داعيًا الله أن «يحفظ مصر وشعبها من كيد الخائنين».