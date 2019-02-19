شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العام يتفقد موقع حادث الدرب الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء علاء سليم، مدير قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية، موقع الحادث الإرهابي في منطقة الدرب الأحمر. أعلنت وزارة الداخلية، مساء الاثنين، مقتل الإرهابي منفذ تفجير محيط مسجد الاستقامة في مطاردة بمنطقة الدرب الأحمر، ما أسفر عن استشهاد أميني شرطة وإصابة ضابطين.

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