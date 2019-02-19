شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تزور مصابي حادث الدرب الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء الاثنين، مصابي حادث الدرب الأحمر في مستشفى الحسين الجامعي، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

كان في استقبال الوزيرة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إضافة إلى عميد كلية طب جامعة الأزهر ومدير مستشفى الحسين الجامعي.

وقالت الوزيرة إن الإصابات من بسيطة إلى متوسطة، وتتراوح ما بين كسور وجروح سطحية وشظايا في أماكن متفرقة من الجسد.

كانت وزارة الداخلية أعلنت مقتل إرهابي أثناء محاصرته من قبل قوات الأمن في الدرب الأحمر، وقال بيان أمني: «الإرهابي سبق وارتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة».

أضاف البيان: «فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ فبراير الجاري فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجدة بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر، حيث قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت أحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، ما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الامن العام».