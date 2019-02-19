شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ونظيره السودانى يشهدان فعاليات الملتقى الأول للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بالإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بوزارة التعليم العالى، إنه بالتعاون مع جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، بدء فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية، بمشاركة 37 جامعة سودانية، والعديد من الجامعات المصرية، وذلك اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة يومين، بدار الضيافة بجامعة عين شمس.

وسيشهد فعاليات الملتقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ونظيره السودانى، والسفير السودانى بالقاهرة .يأتى هذا الملتقى تنفيذا للبرنامج التنفيذى المشترك بين البلدين، والذى تم توقيعه فى أكتوبر. 2018م خلال انعقاد القمة الرئاسية بالخرطوم.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والسودانية، وتوفير فرص عقد اتفاقيات مشتركة، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابى بين البلدين، وكذلك زيادة التعاون فى البرامج التعليمية المشتركة، والتعاون فى مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

ويناقش الملتقى عددًا من الأوراق العلمية، منها: رؤية التعليم العالى فى البلدين واستراتيجية البحث العلمى فى مصر والسودان والتعاون فى مجال البحث العلمى، وجهات تمويل المشروعات البحثية، وتوفير منح تدريبية للباحثين السودانيين بالمراكز البحثية المصرية.