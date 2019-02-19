شكرا لقرائتكم خبر عن أنا وأليفى.. "خالد" يرسل صورته مع قطتيه.. ويؤكد: أحلى صورة مع كوكى وبوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الطفل خالد بمبادرة الخليج 365 "أنا وأليفى"، من خلال دعوة القراء لإرسال قصصهم وحكايتهم وعلاقاتهم بحيواناتهم الأليفة

وقال القارئ فى رسالته لصحافة المواطن: أحلى صورة مع كوكى وبوسى"

تربية الحيوانات الأليفة واحدة من الهوايات المنتشرة بشدة بين المصريين فى كافة الأوساط الاجتماعية، وبين الإنسان والحيوان الذى يربيه علاقات لا يفهمها غيرهما، ولا يقدرها إلا من يقوم بتربية الحيوانات.



خالد وقطتيه

وفى هذا الإطار يدعو الخليج 365 قراءه إلى مشاركة قصههم وحكايتهم وعلاقاتهم بحيواناتهم الأليفة التى يقومون بتربيتها وذلك من خلال إرسال صورة للشخص مع الحيوان الذى يقوم بتربيته مع ذكر اسم الحيوان والعلاقة التى تربطهما وأطرف المواقف التى مرا بها وذلك من خلال رقم واتس اب الخليج 365 01280003799

كذلك يمكنكم إرسال الصور عبر البريد الإلكترونى [email protected]، أو عبر رسائل "فيس بوك".، وسيقوم ”الخليج 365” بجمع هذه الصور وإعداد ألبوم ضخم بعنوان "أنا واليفى"، وذلك تأكيدا على محبة بينك وبين حيوانك وعلاقة الإنسان بالحيوانات الأليفة وإلى أي حّد تفيد الحيوانات أصحابها

كما يجدد ”الخليج 365” دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو ”الخليج 365”، مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، من كل أسبوع، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.