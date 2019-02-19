شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "التعليم" تفحص أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى فحص وفرز أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة فى المديريات والإدارات التعليمية، على أن يتم مخاطبة المتقدمين بموقف المستندات والأوراق عبر البريد الإلكترونى.

وأكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة أصدرت تعليمات للمديريات بفحص أوراق المتقدمين لتبدأ اليومً فى فحصها، موضحا أن هناك لجنة للفحص الإلكترونى، لدراسة مدى تطابق البيانات مع ما تم تسجيله فى الاستمارة الإلكترونية، موضحا أنه سيتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكترونى لمن تم قبولهم.

وأوضح عمر، أن الفترة من بداية الأسبوع المقبل 23 فبراير سوف تعقد اختبارات تخصصية فى كل مديرية للمعلمين بعد تجهيز القاعات ثم المقابلات الشخصية، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تتغاضى عن بعض الشروط فى بعض المحافظات التى لا توجد فيها التخصصات المطلوبة..

وأشار إلى أنه سوف يتم إجراء مسح ميدانى جديد بعد المسابقة لمعرفة العجز والزيادة استعدادا لمسابقة التعيينات الدائمة الفترة المقبلة واختيار من يمتلك المهارات اللازمة من معلمى العقود المؤقتة والمتقدمين فى المسابقة.