شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كابول يدعو الشركات المصرية للمشاركة فى مشروعات تنمية العاصمة الأفغانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا محمد قيوم حيدرى محافظ كابول الجديد الشركات المصرية للمشاركة فى مشروعات تنمية العاصمة الأفغانية، والتى تشمل مشروعات فى مجال الطاقة بقيمة تبلغ حوالى مليار دولار متضمنة إنشاء محطات للكهرباء ومحطة للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إنشاء الطريق الدائرى حول كابول بقيمة 600 مليون دولار، و8 سدود مائية بقيمة 400 مليون دولار.

والتقى اليوم الاثنين هانى صلاح سفير مصر فى كابول مع محافظ كابول الجديد، حيث قدّم سفير مصر التهنئة للمحافظ، معربا عن تمنياته له بالتوفيق فى مهامه الجديدة. وبحث المسئولان إمكانية استفادة محافظة كابول من تجربة تنمية وإدارة المحليات فى مصر.



وأعرب محافظ كابول للسفير المصرى عن تطلعه لنفاذ المنتجات المصرية المختلفة إلى السوق الأفغانى، وذلك فى ضوء ما تتمتع به من سمعة طيبة لدى المستهلك الأفغانى، مثل المواد الغذائية والألبان والعصائر والفاكهة.