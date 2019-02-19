رئيس جامعة الأزهر: حالة مصابي تفجير الدرب الأحمر مستقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ترافقه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب، والدكتور إبراهيم الدسوقي، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، مبنى الطوارئ بالمستشفى للاطمئنان على مصابي حادث الانفجار الذي وقع بالقرب من المستشفى.

واستقبل المستشفى 3 حالات مُصابة جراء الحادث الإرهابي، مساء الاثنين، في حارة الدرديري في منطقة الدرب الأحمر، سيدة تعاني من كسر في الساق اليمنى، واثنين من الشباب أصيبوا بخدوش وإصابات سطحية.

وأشار إلى أن المصابين الثلاثة حالتهم مستقرة الآن، وتم توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.​