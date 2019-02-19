25 صورة ترصد "انفجار الدرب الأحمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصوير - علاء أحمد:

دوي انفجار هائل، كر وفر بين المارة، أصوات الصراخ ترتفع لدى اقترابك من حارة الدرديري بمنطقة الدرب الأحمر، 3 جثث على الأرض، واجهة محلات محكمة، زجاج يفترش الأرض، تلخص هذه الكلمات الأوضاع التي تلت انفجار عبوة ناسفة أثناء مطاردة أمنية، مساء الاثنين.

ورصدت "عدسة الخليج 365" آثار الحادث، وتجمع سكان المنطقة وأصحاب المحلات عقب حالة من الخوف التي انتبت الجميع.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.