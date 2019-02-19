أخبار مصر | بعد انفجار الدرب الأحمر.. الآثار: لا يوجد أضرار في المباني الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انفجار الدرب الأحمر.. الآثار: لا يوجد أضرار في المباني الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الأزمات والكوارث في وزارة الآثار، أن التفجير الواقع في شارع الدرديري بمنطقة الباطنية لم يسفر عنه أي أضرار في المباني الأثرية.

ومن ناحيته قال الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365 الإلكترونية، إن التفجير الغاشم الذي أصاب شارع الدرديري لم يؤثر في أي مبنى أثري، ولكنه أوقع شهداء ودماء غالية جديدة تسيل على أرض مصر في حربها ضد الإرهاب.