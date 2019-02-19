أخبار مصر | بعد انفجار الدرب الأحمر.. الآثار: لا يوجد أضرار في المباني الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انفجار الدرب الأحمر.. الآثار: لا يوجد أضرار في المباني الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت إدارة الأزمات والكوارث في وزارة الآثار، أن التفجير الواقع في شارع الدرديري بمنطقة الباطنية لم يسفر عنه أي أضرار في المباني الأثرية.
ومن ناحيته قال الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365 الإلكترونية، إن التفجير الغاشم الذي أصاب شارع الدرديري لم يؤثر في أي مبنى أثري، ولكنه أوقع شهداء ودماء غالية جديدة تسيل على أرض مصر في حربها ضد الإرهاب.
وكانت أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، قالت فيه: فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجاري فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.
وتابع البيان: "حيث قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأـمن العام.
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