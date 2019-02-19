«صلاح سالم».. محطات «صاحب النضارة السوداء»

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حرب فلسطين بداية انضمامه إلى "الفدائيين".. وحصار "الفالوجة" جعله على عتبة الضباط الأحرار.. لقب بمفوض الثورة إلى السودان.. وانتقاده قرار التأميم أطاح به من وزارة الإرشاد

فى 18 فبراير تحل الذكرى الـ57 لـ"صاحب النضارة السوداء" صلاح مصطفى سالم، أحد الأشخاص الذين سطروا أسماءهم فى فترة الخمسينيات، الحقبة التى يتم تصنيفها على أنها الفترة الأصعب فى تاريخ مصر، عندما التحق سالم بحركة الضباط الأحرار. ولد سالم فى الـ25 من سبتمبر عام 1920، في مدينة سنكات شرق السودان، وظل متعلقًا بالسودان، حتى عودة والده إلى مصر ليتخرج في صفوف الكلية الحربية، وهو ابن الثامنة عشرة عام 1940، ثم كلية أركان الحرب سنة 1948، فكانت البوابة الأولى له للمشاركة مع قوات الفدائيين، التي كان يقودها الشهيد أحمد عبد العزيز فى حرب فلسطين.

حرب فلسطين شارك صلاح سالم في حرب فلسطين عقب تخرجه في الكلية الحربية، وهو ما جعله يلتقي جمال عبد الناصر في أثناء حصار كتيبته في الفالوجة، ومن هنا كانت البداية الفعلية لانخراطه فى حركة الضباط الأحرار، من خلال عضوية اللجنة التنفيذية لـ"مجلس قيادة الثورة"، وساهم وجوده فى موقع الأحداث بالعريش عقب اندلاع

حرب فلسطين

شارك صلاح سالم في حرب فلسطين عقب تخرجه في الكلية الحربية، وهو ما جعله يلتقي جمال عبد الناصر في أثناء حصار كتيبته في الفالوجة، ومن هنا كانت البداية الفعلية لانخراطه فى حركة الضباط الأحرار، من خلال عضوية اللجنة التنفيذية لـ"مجلس قيادة الثورة"، وساهم وجوده فى موقع الأحداث بالعريش عقب اندلاع ثورة 23 يوليو 1952، من تغلغله فى الحركة، فأصبح من أعمدتها الرئيسية، إلا أن هذه الفترة شهدت نشوب خلافات بينه و"أنور السادات"، حتى تم وصفه بـ"الشرس" نظرًا لحزمه في أي قضية تخص الثورة.

رحلته إلى السودان

منذ بداية ثورة 1952 عوّل الضباط الأحرار كثيرًا على صلاح سالم فى إثناء الشعب السوداني عن الانفصال عن مصر، وتم تفويضه للدخول في مفاوضات مع الإنجليز، الذين كانوا يسيطرون على السودان، وتم التوصل معهم إلى اتفاق 12 فبراير ‏1953، الذي يقضي بتحديد فترة انتقالية يتوافر فيها للسودان الحكم الذاتي، وتأليف جمعية تأسيسية عن طريق الانتخاب، تختار إما ارتباط السودان بمصر على أي صورة‏ أو الاستقلال التام والانفصال.

ذهب سالم برفقة الشيخ حسن الباقوري، وزير الأوقاف المصري، بعد ذلك إلى السودان مرة أخرى فى مهمة فى غاية الأهمية، فى محاولة منه لتحقيق مصالحة وطنية بين جنوب السودان وشماله، تمهيدًا لتحقيق ارتباط السودان بمصر عندما تنسحب بريطانيا من السودان.

الوزير العاري

كان سالم أول مسئول مصري يسافر إلى جنوب السودان، ويشاركهم فى عادتهم التي يمارسون فيها الرقص عراة إلا مما يستر عورتهم، بهدف استمالة قبائل السودان في الجنوب، وكانت صورة صلاح سالم، وهو يرقص عاريًا أشهر صورة نشرت لأحد ضباط الثورة.

استقالته

فشل سالم فى المهمة الموكلة له، واختيار الشعب السوداني الاستقلال عن مصر من خلال الاستفتاء، جعل البعض يتهم صلاح سالم بأنه السبب في عدم ارتباط السودان بمصر، وهو الأمر الذى دفع سالم إلى التقدم باستقالته في‏ 31‏ أغسطس‏ 1955‏ من منصب وزير الإرشاد، الذي كان يشغله‏،‏ لكنه عاد بعد فترة قصيرة إلى منصبه الوزاري الذي استقال منه‏.

شارك صلاح سالم بمرفقة جمال عبد الناصر في مؤتمر باندونج بإندونسيا في إبريل 1955، الذي تأسست فيه حركة عدم الانحياز، إضافة إلى توليه مهام وزارة الإرشاد القومي، في الفترة من 18 يونيو 1953 إلى 7 أكتوبر 1958، لكن الأمر الذى أسهم فى الإطاحة به من منصبه كوزير للإرشاد، اعتراضه على قرار عبد الناصر بتأميم قناة السويس، خوفا من موقف الدول الكبرى ضد مصر، وكان رأيه أن يُضحي عبد الناصر ويقدم استقالته لإنقاذ مصر مما يمكن أن تواجهه‏.

الاتجاه إلى الصحافة

عقب هذا الاعتراض تم الإطاحة به فى أول تعديل وزاري، ليعمل بعد ذلك عمل بالصحافة مشرفًا على صحيفتي "الشعب" و"الجمهورية"، وتولى رئاسة مجلس إدارة دار التحرير للنشر والطباعة، كما تولى رئاسة تحرير "الجمهورية" عام 1959.

وفاته

يعد صلاح سالم أول من توفى من أعضاء مجلس قيادة الثورة، فقد تُوفي في سن صغيرة عن عمر يناهز، الـ41 عاما في 18 فبراير 1962 بمرض السرطان، وقد شيع جثمانه في جنازة مهيبة تقدمها جمال عبد الناصر وجميع زملائه والوزراء، انطلقت من جامع شركس بجوار وزارة الأوقاف إلى ميدان إبراهيم باشا.

أطلق اسم صلاح سالم على أوسع وأطول شوارع القاهرة، الذي يمر بثلاثة أحياء تبدأ بالعباسية فى مدينة نصر، فأصبح هذا الشارع من أشهر شوارع القاهرة.