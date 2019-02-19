شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بتشكيل فريق من النيابة لفتح تحقيق عاجل في حادث الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في حادث قيام انتحارى بتفجير نفسه أثناء مطاردته من قبل قوات الأمن في منطقة الغورية بالدرب الأحمر.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث والاستماع إلى المصابين وشهود العيان وتم التحفظ على أشلاء الانتحارى، وانتداب خبراء المفرقعات والأدلة الجنائية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مساء الاثنين: «الإرهابي ارتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة»، مضيفة: «استشهاد أميني شرطة بعد انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزة الإرهابي بالدرب الأحمر».

وجاء البيان على النحو الآتي: «فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ فبراير الجاري، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر، حيث قامت قوات الأمن بمحاصرته، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابى، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهما من الأمن الوطنى، والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام».