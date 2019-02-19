شكرا لقرائتكم خبر عن «مزارعي الـ1.5 مليون فدان»: يجب على الإعلام تسليط الضوء على نجاح رؤية الدولة لمشروع المليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، إنه يجب على الإعلام والشخصيات البارزة في مصر رسم الصورة الذهنية لمصر خصوصا الشباب، وإرشاد المواطنين إلى المشاركة في المشروعات التي تقوم بها الدولة.

وأضاف «زيدان»، خلال حواره لبرنامج «سوق مصر»، المعروض على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق العديد من المبادرات من أجل إعادة المواطن المصرى، وبناء المواطن يأتى من تشكيل الوعى المصرى فلابد أن يكون الإعلام يتماشى مع مشروعات الدولة لتوضيحها للمواطنين.

وتابع أن مشروع زراعة المليون ونص فدان ليس رقما بل هو مشروع ترعاه الدولة وتصمم على تنفيذه، ورؤية تنموية لابد أن تحقق على أرض الواقع ويدخل من ضمن خطة التنمية الشاملة 2030، موضحاً أن الرئيس السيسي يريد إنشاء مجتمع زراعى صناعى وسكنى جديد.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو نقل الريف القديم إلى الجديد بهدف التوطين من جديد، في خطوة تهدف إلى صناعة نسيج وطنى جديد، مضيفاً أن المليون والنصف فدان هو العمود الفقرى للاقتصاد القومى لأنه يعتمد في المقام الأول على الإنتاج الزراعي الذي يؤدي إلى التصنيع الزراعى والتوطين العمرانى المنتج.

واستكمل أن المشروع سيجلب العملة الصعبة للبلاد من خلال دخول مصر في مجال التصدير، موضحاً أن الدولة قامت بإعلان أن لكل شركة تتكون من 10 إلى 23 فردا لها الحق في امتلاك 238 فدانا.

وأردف أنه بمجرد إنشاء القرية المنتجة سيتم توزيع القوى العاملة المختلفة في المدن الزراعية الجديدة ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.