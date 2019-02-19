شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19/2/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.



حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية على فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وعن حالة البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 7، ومطروح العظمى 18 والصغرى 9، وسوهاج العظمى 20 والصغرى 7، وقنا العظمى 20 والصغرى 8، وأسوان العظمى 22 والصغرى 10.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحدود 2-4 درجات مئوية ويكون الطقس بارداً فى عموم المناطق.

وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات أمطار محليّة فى أجزاء محدودة من المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

فى خليج العقبة

-الرياح: شمالية خفيفة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.



ليلا

يكون الطقس بارداً ورطباً فى عموم المناطق.

وتكون الرياح متغيرة الإتجاهات خفيفة السرعة.



الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.