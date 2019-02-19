شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمنى بمحيط التفجير الإرهابى بمحيط شارع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط المنطقة التى شهدت واقعة تفجير إرهابى لنفسه، بمنطقة الدرب الأحمر، داخل ممر "حارة الكحكيين" والمؤدية لمنطقتى الباطنية والغورية. وأغلقت الحارة من الجانبين، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن المركزي بمحيط المنطقة، كما أغلقت الأجهزة الأمنية "كوبرى الأزهر" وأجرت تحويلات مرورية لحركة السيارات القادمة من منطقة العتبة وحتى الأزهر.

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