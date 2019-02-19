شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من نيابات وسط وغرب القاهرة يستمعون لأقوال المصابين فى حادث الدرب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل فريق من نيابة وسط وغرب القاهرة لمستشفى الحسين الجامعى، لسماع أقوال المصابين فى واقعة انفجار عبوة ناسفة كان يحملها عنصر إرهابي أثناء محاصرته ومحاولة ضبطه بمنطقة الحسين.

وعلى جانب أخر يعمل فريق من نيابة جنوب القاهرة، على معاينة موقع انفجار العبوة الناسفة، حيث تم انتداب خبراء المعمل الجنائى الذين تولوا رفع الأدلة من موقع الحادث لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

جدير بالذكر أنه فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجارى، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمينى شرطة من الأمن الوطنى ومباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وضباط بالأمن العام.