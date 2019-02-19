ننشر أسماء المصابين فى الحادث الإرهابى بمنطقة الدرب الأحمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365" اسماء المصابين فى الحادث الإرهابى بمنطقة الدرب الأحمر والذين تم نقلهم إلى مستشفى الحسين لتلقى العلاج، وهم: أحمد محمد فاخر 38 عاما، وحلوت زينهم 54 سنة، وحسن محمد 8 سنوات، إضافة إلى طالب تايلاندى 25 سنة.
و تم نقل محمد سليمان سالم 32 عاما، وأحمد محمد فاخر 38 عاما إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.
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