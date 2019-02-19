محافظ القاهرة يتفقد مصابى الحادث الإرهابى بمستشفى الحسين الجامعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مصابى الحادث الإرهابى بمنطقة الدرب الأحمر، والذين تم نقلهم لمستشفى الحسين الجامعى، وذلك للإطمئنلان على حالتهم وتقديم الرعاية لهم.

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