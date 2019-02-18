شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الحكومة فى مهمة خاصة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر الخليج 365، فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين المحلية والعالمية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان: قيادات حزب الشعب الجمهورى خلال ندوة «الخليج 365 :» التعديلات الدستورية ضرورة فى المرحلة الحالية.. لجنة الخمسين لم تعد دستورا جديدا لكنها عدلت نصوصا مليئة بالثغرات.

وتقرأ أيضًا: الحكومة فى مهمة خاصة.. 5 لجان تراجع جاهزية المرافق والخدمات العامة فى المحافظات المستضيفة للبطولة.. توفير خدمات صحية واتصالات وإنترنت بجودة عالية وإعداد برامج سياحية وسرعة استخراج التأشيرات.. «مدبولى » يجتمع بـ6 وزراء وبعض المسؤولين لوضع خطة الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا

وداخل العدد أيضًا:

المستشار محمد الشناوى: نصوص الدستور الحالى تضمنت كيفية التعديل

وزير التعليم ينفى صدور قرار بزى موحد للمعلمين فى المدارس.. الحكومة تتابع منظومة التعليم الجديدة.. وتؤكد: 2530 مدرسة مجهزة بشبكات الإنترنت و 11 ألف شاشة تفاعلية.. و «مدبولى »: تطوير التعليم الجناح الثانى لمنظومة بناء الإنسان المصرى

حصلوا على قرض ب 1.2 مليون جنيه.. «المشروعات الصغيرة » يدعم 3 شباب لإقامة مصنع للملابس

الاستقرار والأمن كلمة السر.. بشهادة الأمريكان.. مستقبل البترول والغاز فى مصر «مشرق للغاية

«الملا » يطالب بالتصنيع المحلى للمعدات المستخدمة فى المشروعات البترولية

اليوم.. أيرلندا تستضيف اجتماعا وزاريا بشأن عملية السلام فى الشرق الأوسط.. «شكرى» يعقد جلسة حوارية مع أعضاء معهد الشؤون الدولية والأوروبية ويستعرض الرؤية المصرية إزاء مُجمل القضايا الإقليمية

«النقض » تؤيد إدراج 241 متهما بقضية الكيانات التكفيرية فى سيناء على قوائم الإرهاب

افتتاح المؤتمر الإقليمى لمجتمع الاتصالات الدولى بأسوان.. وزير الاتصالات: كل الدعم لمحافظة أسوان لاستضافة المنتدى و2019 عام عودة مصر لأفريقيا

فرار مئات الدواعش من سوريا إلى العراق وبحوزتهم ملايين الدولارات.. شغور حقائب الدفاع والداخلية فى حكومة بغداد يخلق بيئة آمنة للإرهابيين

«التضامن » تفتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية من اليوم وحتى 7 مارس المقبل



