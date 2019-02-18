شكرا لقرائتكم خبر عن " المنشآت الفندقية" : موسم السدة الشتوية انتهى بنجاح للمرة الأولى منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ماجد فوزى ، رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن موسم السدة الشتوية أنتهى بنجاح تام وبأقل الأضرار وهى للمرة الأولى سنوات، مشيدا بالإجراءات التى قام بها فريق العمل المكون من وزارة السياحة والنقل والرى ، خاصة مع وجود من 130 إلى 150 فندق عائم .

وقال فوزى ، فى مؤتمر الصحفى المنعقد اليوم ، بحضور مجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية المنتخبة، وبحضور النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بالبرلمان ، أنه تم الانتهاء من فحص وتدقيق 104 فندق فى البحر الأحمر، وتفتيش 104 نايل كروز فى منطقة الاقصر وأسوان، وتم إبلاغ الفنادق بالملاحظات وسيتم مراجعتهم مجددا خلال شهرين.