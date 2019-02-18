شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف لدعاة نجحوا فى اللغات بإيفاد الأئمة: نتمى أن تكونوا سفراء لدينكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الاثنين، نتيجة الأئمة الذين اجتازوا الاختبارات المؤهلة للإيفاد الدائم (لغات أجنبية) لعام 2019م. وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها: تتمنى لهم التوفيق فى أداء رسالتهم ونشر الفكر الإسلامى الوسطى فى جميع ربوع العالم، وأن يكونوا سفراء متميزين لدينهم وبلدهم وأزهرهم الشريف. وجاءت أسماء الناجحين على النحو التالى :

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