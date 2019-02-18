شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: نستهدف تدريب 5400 عامل بالقطاع بنهاية يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سها بهجت ، مستشار وزيرة السياحة للتدريب ، أن الوزارة تعمل على استراتيجية رفع كفاءة العنصر البشرى حيث تستهدف الإنتهاء من تدريب 5400 عامل فى القطاع بنهاية يونيو المقبل.
وأوضحت بهجت ، أنه حتى الان تم تدريب 1200 بمنطقة جنوب سيناء، و250 بالبحر الأحمر، و250 بالمراكب العائمة، و1500 عامل فى مجال الانشطة المائية والغوص ، مؤكدة فى مؤتمر صحفى اليوم ، بحضور مجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية المنتخبة، وبحضور النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بالبرلمان ، أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ، أكدت أن انتخابات اتحاد الغرف السياحية وغرفه الخمس ، كان المطلب الأول لقطاع السياحة، لافته إلى أنها منذ توليها المسئولية فى يناير 2018 وهى تعمل لتنفيذ هذا المطلب وأن يكون هناك مجالس منتخبة تمثل القطاع الخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر السياحة: نستهدف تدريب 5400 عامل بالقطاع بنهاية يونيو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.