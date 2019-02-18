محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد: تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، مطار الغردقة الدولي لمتابعة سير العمل داخل مبنى الركاب رقم 1 في ظل زيادة حركة السياحة الوافدة إلى الغردقة خلال الموسم الشتوي الحالي. كما تفقد المصري، مستجدات أعمال التطوير بمبنى الركاب رقم 2 الخاصة برفع كفاءة المبنى المقرر افتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة. وأشاد المصري، بدور العاملين بالمطار في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. جاء ذلك بحضور طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات، ووائل النشار رئيس قطاع الأمن بالوزارة، وخالد عبد السلام مدير مطار الغردقه الدولي.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطيران يتفقد مبنى الركاب "2" بمطار الغردقة تمهيدًا لافتتاحه​ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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