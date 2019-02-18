المحرصاوي: التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني عصب التنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، أن مؤسسة الأزهر الشريف إحدى أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر، لما للأزهر من مكانة عظيمة في نفوس مسلمي العالم، ولما يمتلكه من طلاب علم يعودون لبلادهم خير سفراء لمصر.

وقال المحرصاوي - خلال لقائه اليوم الاثنين بوفد البنك الأهلي المصري، لبحث التعاون بما يخدم العملية التعليمية بالجامعة - "إن التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يعد عصب عملية التنمية المستدامة، التي تسعى مصر لتحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف أن الجامعة تعمل منذ فترة على تطبيق نظم الجودة الشامل داخل حرمها الجامعي وخارجه من خلال التواصل مع المجتمع المدني.. مشيرا إلى أن المجتمع المصري في أمس الحاجة للترابط والتماسك، في إطار خدمة المجتمع، مؤكدا أن عملية بناء ونهوض مصر لن يتحقق إلا بتضافر كافة الجهود.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تقدم خدمات متعددة للمجتمع، وبصدد استضافة الأولمبياد الرياضية الأولى لاتحاد الجامعات الإفريقية خلال الشهر المقبل؛ ما يستدعي التعاون والتكاتف لإنجاح هذا الحدث المهم، بما يليق بمكانة مصر في القارة السمراء.​