"تعليم الجيزة" تسلم 2464 جهاز تابلت لطلاب المدرسة السعيدية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
سلّم خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الاثنين، 2464 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة كإشارة بدء لتسليم التابلت لباقي مدارس المحافظة.
وقالت مديرية التربية والتعليم، في بيان اليوم، إن حجازي اطمأن على محتويات الجهاز والرقم السري، وذلك بحضور وكيل المديرية ومدير عام التعليم العام ومدير المدرسة.
وأوضح حجازي، أن استخدام التابلت يعد أولى خطوات تطوير التعليم، واستمع إلى آراء الطلاب في منظومة التعليم الجديدة التي أبدى الطلاب حماسهم لخوض التجربة.
وأشار حجازي إلى أهمية الحفاظ على الأجهزة كما وجه الطلاب إلى أهمية التأكد من مطابقة الرقم المسلسل لكل جهاز.
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