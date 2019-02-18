"هفسح البنت".. تحرير الطفلة "زينة" بعدما اختطفتها صديقة أمها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من تحرير طفلة مختطفة وإعادتها لأهليته؛وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من المدعوة / ميرفت إ. آ- سن 26 ومقيمة بمنطقة الدخيلة الجبل بدائرة القسم.. بقيام المدعوة/ إيمان م. ز- ترتبط بها بعلاقة صداقة منذ حوالى شهرين- بإصطحاب نجلتها الطفلة "زينة س. ع- البالغة من العمر 5 سنوات" بزعم التنزه ، ثم قامت بإختطافها .

قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث بالإشتراك مع قطاع الأمن العام.. أسفرت جهوده عن ضبط مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من ، "إيمان .م"، 21 سنة،مقيمة بدائرة القسم وآخر بدائرة قسم شرطة أول العامرية، سبق إتهامها فى 4 قضايا ، والمطلوب التنفيذ عليها فى قضيتين، و"محمد .م"، 22 سنة، حداد مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، سبق إتهامه فى 8 قضايا "خطف ، مخدرات ، بلطجة ، هتك عرض ، سرقة"، و"محمد .س"، 22 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مديرية أمن الغربية تم إستهدافهم بمأمورية وضبطهم حال تواجدهم بشقة كائنة بعزبة الجمهورية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية وبصحبتهم الطفلة المجنى عليها.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر الثانى بقيامه بالإتفاق مع المتهمة الأولى "متزوج منها عرفياً" على خطف الطفلة المجنى عليها مستغلاً إرتباطها بوالدتها بعلاقة صداقة ثم طلب مبلغ مالى كفدية وفى سبيل تنفيذ مخططهما إستعانا بالمتهم الثالث ، حيث قامت المتهمة الأولى بإستدراج الطفلة وقاموا عقب ذلك بالتوجه بها إلى الشقة محل الضبط "أعدها مسبقاً المتهم الثانى" وقام المتهم الثالث بالإتصال بأهلية الطفلة المجنى عليها ، وطلب مبلغ 100 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحها ، وأرشدت المتهمة الأولى عن الهاتف المستخدم فى مساومة أهلية المجنى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.