"ملفوفة بكيس مشمع داخل جوال".. العثور على جثة طالبة بزيها المدرسي في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عثر أهالي مركز كرداسة، اليوم الاثنين، على جثة طالبة داخل جوال مُلقاة بطريق المريوطية. وقال شهود عيان إنهم عثروا على جثة طالبة في زي مدرسي "ملفوفة بكيس مشمع" اتجاه منطقة منشأة القناطر. بسؤال مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، أفاد بتلقي قسم شرطة كرداسة بلاغا من شرطة النجدة، وأن قوة انتقلت لفحص البلاغ بقيادة المقدم إسلام سمير ومعاونه النقيب أحمد حسانين. وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 16 سنة، ترتدي زيا مدرسيا، دون الكشف عن سبب الوفاة، مختتما حديثه قائلا: "نتيجة الفحص هتوضح كل حاجة". تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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