"عروسة جديدة".. إنقاذ سيدة ألقاها زوجها من الدور الثاني بفيصل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان وفتحي سليمان:

خلافات مستمرة توترت معها رحلة زوجين بمنطقة فيصل، لكن مشادة كلامية حادة وقعت بينهما، اليوم الاثنين، دفعت الزوج لإلقاء زوجته من شرفة المنزل لكن العناية الإلهية وتدخل الجيران أنقذ حياتها من الموت.

ظهر اليوم، تنامى إلى مسامع سكان شارع كعبيش بمنطقة المريوطية "فيصل" أصوات شجار من إحدى الشقق ببرج سكني، أعقبتها صرخات سيدة: "إلحقوني إلحقوني".

أسرع الأهالي لاكتشاف مصدر الصوت، واكتشفوا وجود ربة منزل تمسك بسور حديدي خاص بشرفة إحدى الشقق، تتشبث بالبقاء على قيد الحياة لاسيما أنها "عروسة"، حسب شهود عيان.

كوَّن الأهالي فريقان الأول اختص بإمساك السيدة والثاني أسفل العقار تحسبًا لسقوطها، وأمر أحدهم بإحضار جلباب طويلة لاستخدامها لحظة رفع العروس للداخل، وتمت المهمة بنجاح ليتلقط الجميع أنفاسه تزامنًا مع إبلاغ الشرطة.

وحضرت قوة أمنية لفحص البلاغ، والوقوف على تفاصيل الحادث بوجود شبهة جنائية أم إقدام السيدة على الانتحار أو سقوطها إثر اختلال توازنها.

شاهد عيان -رفض نشر اسمه- قال إن خلافًا وقع بين الزوجين على مصروفات المنزل، دفعه لإلقاء زوجته من شرفة شقتهما بالطابق الثاني، رغم مرور أشهر قليلة على زواجهما.

فيما أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن قسم الهرم الذي تقع الواقعة في نطاق دائرته لم يتلق أي بلاغ -حتى الآن- بشأن الواقعة، مشيرا إلى أنه جار فحص الفيديو؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.