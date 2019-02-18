مصر | إحالة عامل وعاطل للجنح بتهمة سرقة 2 مليون جنيه من داخل شركة بمدينة نصر

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قررت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب اليوم الاثنين، إحالة عامل وعاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة 2 مليون من داخل شركة بمدينة نصر.

واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة وقرر العامل أنه نظراً لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها اتفق مع العاطل على ارتكاب الواقعة، وأرشدا عن كامل المبالغ المالية المستولى عليها.

وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من "محمود . ع . م"35 سنة ( مالك شركة خامات طباعة ) باكتشافه سرقة (مبالغ مالية بلغت " 800 ألف جنيه، 4 آلاف دولار، 3400 يورو") من داخل مقر الشركة - الكائن بدائرة القسم، وتبين وجود آثار عنف بنافذة دورة المياه .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (عامل سابق بالشركة، عاطل) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.