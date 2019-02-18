مصر | إحالة عامل وعاطل للجنح بتهمة سرقة 2 مليون جنيه من داخل شركة بمدينة نصر

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قررت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب اليوم الاثنين، إحالة عامل وعاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة 2 مليون من داخل شركة بمدينة نصر.
واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة وقرر العامل أنه نظراً لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها اتفق مع العاطل على ارتكاب الواقعة، وأرشدا عن كامل المبالغ المالية المستولى عليها.
وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من "محمود . ع . م"35 سنة ( مالك شركة خامات طباعة ) باكتشافه سرقة (مبالغ مالية بلغت " 800 ألف جنيه، 4 آلاف دولار، 3400 يورو") من داخل مقر الشركة - الكائن بدائرة القسم، وتبين وجود آثار عنف بنافذة دورة المياه .
وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (عامل سابق بالشركة، عاطل) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.
حبس سباك بتهمة قتل سائق توك توك بدار السلام 15 يوما
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهره تجديد حبس سباك 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل سائق توك توك لسرقته بدائرة قسم شرطة دار السلام.
واعترف المتهم أنه استدرج المجني عليه بغرض توصيله إلى مكان الواقعة، ونظرًا لعمله سابقا فى العقار وعلمه بأن الشقة مهجورة منذ سنوات، استقرت فى ذهنه فكرة قتله وتركه داخل الشقة وبالفعل شنقه ووثق قدميه بالحبال وتركه وسرق التوك توك وفر هاربًا،نظرا لحاجته للمال وظروف زواجه.
وكان بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل عقار سكني بكورنيش النيل دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر، وأن الشقة مهجورة منذ سنوات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وبتكثيف الإجراءات الأمنية، تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه يدعى "م.ا" 29 سنة سباك، وأن الضحية يعمل سائق توك توك يدعى "ا.م" 18 سنة مقيم بالفيوم ويعمل فى القاهرة سائق توك توك، وأن المتهم استدرجه لسرقة التوك توك الخاص به وقتله داخل الشقة المهجورة.
كما أمرت النيابة في وقت سابق بعرض جثه المجني عليه للطب الشرعي وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه.
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