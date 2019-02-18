أخبار مصر | جامعة الأزهر تنظم دورات تثقيفية للطلاب بالتعاون مع القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر تنظم دورات تثقيفية للطلاب بالتعاون مع القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عن خالص تقديره للقوات المسلحة في دعمها للجامعة من خلال التعاون مع إدارة التربية العسكرية في عقد الدورات التثقيفية بمختلف كليات الجامعة لتوضيح التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وغرس قيم الانتماء الوطني لدى طلاب وطالبات الجامعة.
وقال، خلال لقائه اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الأزهر لا يدخر جهدًا في توصيل رسالة الإسلام الوسطية لشتى دول العالم، من خلال طلابه الأوفياء وعلمائه الأجلاء، مؤكدًا أن الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المشبوهة تستهدف مصر لما لها من مكانة متميزة على المستوى الدولي.
يشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار الندوات التثقيفية التي تعقدها الجامعة بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية، بحضور الدكتور محمد يونس، عميد كلية التجارة بنين القاهرة، والعقيد محمد وهبة، مدير إدارة التربية العسكرية.
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