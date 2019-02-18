أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر: نسعى لتطبيق نظم الجودة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر: نسعى لتطبيق نظم الجودة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن مؤسسة الأزهر الشريف إحدى أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر، لما للأزهر من مكانة عظيمة في نفوس مسلمي العالم، ولما يمتلكه من طلاب علم يعودون لبلادهم خير سفراء لمصر.

وقال خلال لقائه اليوم بوفد البنك الأهلي المصري، إن التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، عصب عملية التنمية المستدامة، التي تسعى مصر لتحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة.

اوضح أن الجامعة تعمل منذ فترة على تطبيق نظم الجودة الشامل داخل حرمها الجامعي وخارجه من خلال التواصل مع المجتمع المدني.

وأضاف خلال اللقاء الذي حضره الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن المجتمع المصري في أمس الحاجة للترابط والتماسك، في إطار خدمة المجتمع والعمل على ورفعته، مؤكدًا أن عملية بناء ونهوض مصرنا الحبيبة لن يتحقق إلا بتضافر الجهود.

وأوضح أن جامعة الأزهر تقدم خدمات متعددة للمجتمع، وبصدد استضافة الأولمبياد الرياضي الأول لاتحاد الجامعات الأفريقية خلال الشهر المقبل، وهو ما يستدعي التعاون والتكاتف لإنجاح هذا الحدث المهم، بما يليق بمكانة مصر في القارة السمراء.