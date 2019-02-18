أخبار مصر | بدء مؤتمر وزارة السياحة مع مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء مؤتمر وزارة السياحة مع مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي تعقده الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية الجديد والمنتخب لأول مرة منذ ثلاث سنوات، لعرض خطة العمل المشترك، وأوجه التعاون خلال الفترة المقبلة للنهوض بصناعة السياحة المصرية.

ومن المنتظر أن تعرض الوزيرة، استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع القطاع الخاص، للنهوض بصناعة السياحة، وتحقيق الأهداف المرجوة.

وكانت قد أكدت المشاط، في تصريحات لها، أن السياحة تعد من أهم الصادرات الخدمية للاقتصاد المصري، والتي يجب العمل على تنميتها، مشيرة إلى أن 7 % من صادرات العالم خدمية منها 30 % صادرات سياحية.

وكانت عقدت المشاط الأسبوع الماضى اجتماعها الأول مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية المنتخب واستعراض الدور المنوط بهم القيام به خلال الفترة المقبلة لتحقيق رؤية وزارة السياحة للنهوض بالقطاع، وتعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنه بذلك يكون قد تم انجاز أول المحاور الخاصة بالإصلاح التشريعى من برنامج الإصلاح الهيلكى لتطوير القطاع.