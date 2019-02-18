أخبار مصر | ممدوح الصغير في جولة بـ'الفجـر': 8 محاور رئيسية لبرنامجي الانتخابي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممدوح الصغير في جولة بـ'الفجـر': 8 محاور رئيسية لبرنامجي الانتخابي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام ممدوح الصغير المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، بجولة بمؤسسة "الفجـر" اليوم، ضمن حملته الانتخابية بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وعرض خلال جولته برنامجه الانتخابي.

وقال "الصغير" خلال جولته، إن برنامجه الانتخابي ليس وعودًا انتخابية فحسب، ولكن من أجل الوصول إلى غاية النجاح بمعاونة الزملاء، وللوصول إلى واقع أفضل نريد من خلاله الارتقاء إلى مستوى متميز من الخدمات المُقدمة إلى أعضاء النقابة، خاصة في ظروف صعبة ومعاناة تعيشها جميع المؤسسات والصحف الحزبية والمستقلة.

وأضاف: "ونظرًا أن رسالتنا في المقام الأول هي الدفاع عن الحق وإنصاف المظلومين، فكان علينا أن يكون هدفنا الأسمى تحسين حال أهم عناصر صناعة الإعلام، وهو العنصر البشري، سواء من خلال الإعداد المهني الجيد أو تحسين الظروف المادية والمعيشية والصحية للصحفيين وأسرهم، وهو حق لا يمكن التنازل عنه، ولا يقبل المساومة عليه، فكرامة الصحفي من كرامة الدولة والمجتمع، ولا يمكن أن يمارس الزملاء مهامهم بكرامة وحيادية، وهم يشعرون بصعوبات حياتية قد تعوقهم وتؤثر على مسيرتهم الصحفية".

وتابع: "من هذا المُنطلق رشحت نفسي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، وهو شرف ووسام أسعى إليه بمعاونة الزملاء، وإن كانت ثقة الزملاء دافعًا لي في الوصول إلى ما يؤهلني إلى الاجتهاد من أجل الوصول إلى تحقيق أفضل الخدمات لأعضاء نقابتنا، ومن هذا المُنطلق أضع بين أيديكم برنامجي الانتخابي، مُتمنيًا أن ينال ثقتكم، ويحقق بعضًا من طموحاتكم، وهي وعود لا يمكن التنازل عن تحقيقها".

وجاء برنامج المرشح الانتخابي كالتالي:

1-الاهتمام بالتدريب لمواكبة التطور التكنولوجي، خاصة وأن الصحف الورقية تواجه صعوبات عديدة أولها ارتفاع أسعار مكونات الطباعة، وهروب الإعلانات إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كان البعض يتحدث عن أن الصحافة الرقمية هي صحافة الغد، فإنني أخالفه الرأي، لأنها صارت صحافة اليوم، وأعد الزملاء بإقامة دورات تدريبية رفيعة المستوى من أجل بناء صحفي شامل يُجيد التعامل مع كل مفردات الصحافة الحديثة، ويتم حاليًا الاتفاق مع زملاء متميزين بالصحافة الرقمية، لإقامة دورات تدريبية عن الوقت والصحفي الرقمي.

2-إقامة مجمع للخدمات الشرطية في نقابة الصحفيين، لاستخراج جوازات السفر وتصاريح العمل وكافة إصدارات قطاع الأحوال المدنية، مع توفير المكان المناسب لها.

3-تحسين مستوى الخدمات الصحية المُقدمة من مشروع العلاج، ورفع الحد الأقصى لمخصصات العلاج لكل عضو، مع مراعاة أن يكون هناك حل خاص لبعض الحالات المُزمنة بموافقة مجلس النقابة.

4-وضع حل نهائي للزملاء في الصحف المُعطلة، وإنهاء أزمتهم من خلال دائرة حوار مع أعضاء المجلس.

5- التواصل مع أعضاء النقابة خارج مصر من خلال لجنة الخدمات لوصول الخدمات إلى أسرهم.

6- إقامة ندوات شهرية مع رموز المهنة، من أجل نقل الخبرات وتقديم النصائح لشباب الصحفيين، وإيجاد قناة للتواصل بين الأجيال.

7- إقامة ورش عمل لبحث المشاكل التي تهدد صناعة النشر بصفة عامة، ومنها المعوقات التي تصادف شركات التوزيع في المؤسسات.

8- التفاوض المستمر على زيادة البدل الصحفي، ليكون بشكل سنوي من خلال مجلس النقابة، بما يضمن حياة كريمة للعضو.

وتواصل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، برئاسة جمال عبدالرحيم، عضو المجلس، عملها في تلقي الطعون والتنازلات، وذلك بدءًا من الجمعة الماضية، وحتى الساعة الثانية ظهر غدًا الثلاثاء المقبل.

وتلقت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي بدأت أعمالها يوم الأحد وحتى أمس الخميس، 11 طلبا على مقعد النقيب، و52 لعضوية المجلس النقابة.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.