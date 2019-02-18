أخبار مصر | "المصري" يتفقد مطار الغردقة الدولي ويتابع تطوير مبنى الركاب 2 تمهيدا لافتتاحه (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصري" يتفقد مطار الغردقة الدولي ويتابع تطوير مبنى الركاب 2 تمهيدا لافتتاحه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صباح اليوم، مطار الغردقة الدولي، تفقد خلالها مبنى الركاب رقم 1 لمتابعة سير العمل في ظل زيادة حركة السياحة الوافدة إلى الغردقة خلال الموسم الشتوي الحالي والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بمبنى الركاب رقم 2 الخاصة برفع كفاءة المبنى المقرر افتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة.

رافق الوزير خلال الجولة الطيار طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار وائل النشار رئيس قطاع الأمن بالوزارة والطيار خالد عبد السلام مدير مطار الغردقه الدولي.

والتقى الفريق يونس المصري، العاملين بالمطار ووجه لهم التحية على دورهم المشرف في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.