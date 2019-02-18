انت الان تتابع الزي الموحد وسعر الدولار.. الحكومة تنفي 8 شائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، وفي البيانات نفت الحكومة عددا من الشائعات وهي: تعميم منظومة الفاتورة الإلكترونية بالمحال التجارية، تسبب تطعيمات الديدان المعوية للتلاميذ في الإصابة بالحساسية، اعتزام وزارة المالية تغيير أسعار صرف الدولار من 17.25 جنيه للدولار المستخدم في إعداد الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى 18 جنيهًا في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي لعام 2018 - 2019، فرض زي موحد على المعلمين بالمدارس.

كما نفت الحكومة شائعات: تحمل التربية والتعليم تكلفة تشغيل التابلت بالمدارس الخاصة، إجبار طلاب المنازل على شراء التابلت، نشوب حريق هائل بمحطة الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، طرح عملة معدنية فئة 100 جنيه وتداولها ‏بالأسواق. وللتفاصيل يمكنكم الإطلاع على: التعليم توضح حقيقة الزي الموحد وتكلفة تشغيل التابلت هل