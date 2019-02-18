انت الان تتابع «الصحفيين»: اجتماع مع المرشحين الأربعاء..والكشوف غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تعقد اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم، اجتماعًا مع الزملاء المرشحين على منصب النقيب، وعضوية المجلس، في تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء المقبل، لوضع الترتيبات اللازمة لانتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة 1 مارس المقبل، إذ صرح جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة العليا المنظمة لانتخابات النقابة، أن اللجنة تناقش مع الزملاء المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس الإجراءات اللازمة للدعاية الانتخابية واختيار المندوبين داخل اللجان الانتخابية وعملية الفرز.

وأشار إلى أن النقابة في انتظار رد مجلس الدولة لانتداب 23 من المستشارين للإشراف الكامل على عمليتي التصويت والفرز بلجان النقابة العامة بالقاهرة وعددها 22 لجنة ولجنة بالنقابة الفرعية بالاسكندرية. وقال عبد الرحيم، إن اللجنة العليا المنظمة للانتخابات ستعقد اجتماعًا في حضور الإدارة القانونية للنقابة في تمام