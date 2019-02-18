«الصحفيين»: اجتماع مع المرشحين الأربعاء..والكشوف غدا

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تعقد اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم، اجتماعًا مع الزملاء المرشحين على منصب النقيب، وعضوية المجلس، في تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء المقبل، لوضع الترتيبات اللازمة لانتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة 1 مارس المقبل، إذ صرح جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة العليا المنظمة لانتخابات النقابة، أن اللجنة تناقش مع الزملاء المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس الإجراءات اللازمة للدعاية الانتخابية واختيار المندوبين داخل اللجان الانتخابية وعملية الفرز.
وأشار إلى أن النقابة في انتظار رد مجلس الدولة لانتداب 23 من المستشارين للإشراف الكامل على عمليتي التصويت والفرز بلجان النقابة العامة بالقاهرة وعددها 22 لجنة ولجنة بالنقابة الفرعية بالاسكندرية. وقال عبد الرحيم، إن اللجنة العليا المنظمة للانتخابات ستعقد اجتماعًا في حضور الإدارة القانونية للنقابة في تمام
وأشار إلى أن النقابة في انتظار رد مجلس الدولة لانتداب 23 من المستشارين للإشراف الكامل على عمليتي التصويت والفرز بلجان النقابة العامة بالقاهرة وعددها 22 لجنة ولجنة بالنقابة الفرعية بالاسكندرية.
وقال عبد الرحيم، إن اللجنة العليا المنظمة للانتخابات ستعقد اجتماعًا في حضور الإدارة القانونية للنقابة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، لفحص الطعون المقدمة ضد ترشح بعض الزملاء الصحفيين يعقب الاجتماع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.
وكانت نقابة الصحفيين، قد بدأت الأحد الماضي، في تلقي طلبات الترشح في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها مارس المقبل، على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة. (التفاصيل)
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