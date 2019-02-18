شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: استمرار فرص سقوط الأمطار حتى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحري حتى غدًا الثلاثاء، ولكنها ستكون أقل حدة من أمس، مشيرًا إلى أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع.

وأشار «شاهين» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الإثنين، إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتصل إلى المعدل الطبيعي لها في فصل الشتاء يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث تصل إلى 22 درجة مئوية.

وحذر من الشبورة المائية التي تزداد كثافتها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ناصحًا قائدي المركبات بتوخي أقصى درجات الحذر واتباع تعليمات المرور أثناء القيادة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والمزروعات خلال ساعات الصباح الباكر.