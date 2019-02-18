شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان» يلتقي منظمات المجتمع المدني لمناقشة المراجعة الدورية الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل لمناقشة التقدم المحرز في توصيات المراجعة الدورية الشاملة، الاثنين، بمقر المجلس، والتي شارك فيها ممثلين عن 30 جمعية ومؤسسة أهلية معنية بحقوق الإنسان والمرأة بالقاهرة الكبرى وذلك في سياق سلسلة من ورش العمل ينظمها المجلس.

وناقش المشاركون في الورشة تفاعل الحكومة مع التوصيات التي وافقت مصر على قبولها في المراجعة الدورية الشاملة عام 2014. وأكد المجلس على أهمية هذه اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز النهوض بحقوق الإنسان وتوثيق التعاون مع آلية المراجعة الدورية الشاملة.

وسيقوم المجلس بتنظيم ورشتى عمل في محافظة أسيوط للجمعيات العاملة بمحافظات الوجة القبلي وبمحافظة الأسكندرية للجمعيات العاملة بالوجة البحري.