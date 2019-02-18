شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة الأيرلندي للتجارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، وزير الدولة الأيرلندي للتجارة، «بات برين»، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، إذ تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استعرض الفرص الواعدة التي توفرها السوق المصرية للشركات الأيرلندية، لاسيما على ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته الحكومة المصرية بنجاح، فضلاً عن المشروعات العملاقة التي يتم تدشينها في مصر.

وفي هذا السياق، أكد «شكري» على أهمية العمل على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

من جانبه، أكد ووزير الدولة الأيرلندي للتجارة حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة على رأس وفد من مؤسسات الاستثمار والأعمال الأيرلندية ورجال الأعمال إلى مصر في ديسمبر ٢٠١٨، ومنوهًا بأنه جار العمل على إيفاد بعثة تجارية جديدة إلى مصر قريباً، وذلك لاستطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأيرلندية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.