شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عرفات: اعتمادنا على النقل بالسيارات طوال 40 عامًا «غلطة كبيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام عرفات وزير النقل إن النقل البحرى هو الثروة الحقيقية في مصر، وهناك هدف لتكرار تجربة نجاح شبكة الطرق والكبارى بالموانئ البحرية.

وأضاف «عرفات» خلال اجتماع لجنة النقل بمجل النواب، الإثنين، أنه «للأسف عندما توليت الوزارة سألت عن خطة تطوير الموانئ البحرية وكانت الإجابة أنها غير كاملة، وأمر في منتهى الخطورة أن يتم ضخ استثمارات كبيرة بدون خطة واضحة للموانئ»، مشيرًا إلى أن الابتعاد عن الموانئ الجافة كانت «غلطة كبيرة» على مدار السنوات الماضية، على الرغم من أنها ظهير قوى للموانى البحرية، ولا نستطيع العمل بدونها، لذلك هناك خطة لإنشاء موانئ جافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات ودمياط.

وأكد الوزير أنه لم يتم الاستفادة على الإطلاق من موقع مصر الاستراتيجى عالميا لذا كانت خطة الحكومة لتطوير الموانئ، مشيرًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتطوير دور السكك الحديد في التجارة الداخلية «لأنه لو تم الاعتماد على السيارات فقط في نقل البضائع ستضيع هذه الاستثمارات في الهواء، وهى غلطة موجودة منذ 40 عامًا»، مضيفًا: «عملنا مدن صناعية ضخمة ونسينا نربطها بسكك حديد واضطرينا لنقل البضائع من خلال السيارات والتريلات».

وأوضح أنه لأول مرة في تاريخ السكك الحديد سيتم استخدامها لنقل ألف طن من السوبر فوسفات لتصدريها للخارج من خلال ميناء دمياط، لافتًا إلى أن الحكومة خصصت 20 مليار جنيه لتطوير ميناء الإسكندرية.

وأوضح وزير النقل أن خطة تطوير الموانئ التابعة لوزارة النقل، تشمل 3 موانئ بحرية وهى الإسكندرية، ودمياط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى 3 مشروعات تابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلة في موانىء شرق وغرب بورسعيد، والمنطقة الاقتصادية غرب القنطرة، قائلًا: «إحنا مش في الملعب لوحدنا، تركيا واليونان بهما موانئ تنافسية».